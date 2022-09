DSI-agent die gijzelnemer Leidseplein aanreed krijgt onderscheiding van Halsema

De Amsterdamspeld werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst met enkele tientallen betrokken politieagenten. "De politie-inzet bij de gijzeling op het Leidseplein was ongekend groot", laat de gemeente weten. "Alle agenten hebben die avond moed en professionaliteit getoond, waardoor alle gegijzelden het pand uiteindelijk ongedeerd konden verlaten."

Halsema heeft daarnaast aan 23 andere agenten een Heldenspeld overhandigd. Het gaat om politieagenten die werkten bij verschillende afdelingen en diensten en die 'allen een stap naar voren hebben gezet op het moment dat het nodig was, soms zelf met gevaar voor eigen leven'.

Niet vervolgd

De gijzeling vond op 22 februari plaats. De 27-jarige gijzelnemer schoot meteen op de politie en wilde 200 miljoen in cryptovaluta hebben. De Rijksrecherche heeft nog maanden onderzoek gedaan naar de aanrijding door de DSI-agent, maar concludeerde uiteindelijk dat hij niet vervolgd werd en dat het ging om een 'adequate en doeltreffende interventie'.

De Amsterdamspeld is een officiële gemeentelijke onderscheiding, onder andere bedoeld voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving. De Heldenspeld is twee jaar geleden in het leven geroepen om groepen of individuen in het zonnetje te zetten die zich hebben ingezet voor anderen in de stad.

Reconstructie: zo verliep de gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein: