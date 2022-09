Vermiste jongen (8) uit Noord aangetroffen na verspreiden Amber Alert

De politie heeft vanmorgen een Amber Alert afgegeven vanwege de vermissing van een 8-jarige uit Noord. Rond 10.30 uur werd duidelijk dat hij in goede gezondheid is aangetroffen.

Het Amber Alert werd rond 8.30 uur verstuurd. "Hij is gistermiddag van huis gegaan in Noord en niet meer thuis gekomen", zei een politiewoordvoerder. "Er is melding van zijn vermissing gedaan en dat betekent dat we onderzoek zijn gaan doen. We hebben daarbij echt de hulp van het publiek nodig."

Alle scenario's lagen volgens de woordvoerder toen nog open. Rond 10.00 uur werd ook de politiehelikopter ingezet. De helikopter vloog boven een deel van Noord.

Zo'n twee uur na de melding twitterde de politie dat hij was gevonden. "Bedankt voor het uitkijken naar hem."