Af- en opritten A10 West nog altijd dicht: weghalen olievlek duurt langer dan gepland

Door een oliespoor is een deel van de A10 West al de gehele middag afgesloten. Wie richting het zuiden rijdt en een afrit wil nemen naar West of Nieuw-West, moet daardoor helemaal doorrijden naar de A10 Zuid.

Het oliespoor ligt er sinds het einde van de ochtend. Op dit moment is de derde rijstrook afgesloten en daarmee ook alle af- en opritten van de A10 West in zuidelijke richting. "We sturen verkeer door naar afrit S108 Amstelveen", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Dat is wel even om. Verkeer kan daar keren en de binnenring nemen of binnendoor rijden."

Rijkswaterstaat verwachtte aanvankelijk dat de weg rond 18.00 uur weer vrijgegeven kon worden. Inmiddels is duidelijk dat de werkzaamheden langer duren dan gepland.

Coentunnel

Ook is de rechter tunnelbuis van de Coentunnel in zuidelijke richting dicht. Verkeer kan door de linker tunnelbuis. Daar zijn twee rijstroken open in plaats van een. Desondanks staat er wel een kleine file vanaf Zaandam.