Expert pleit voor 'zwaardere' gevels in strijd tegen plofkraken: "Nu is het net peperkoek"

Afgelopen donderdag was het weer raak: een grote plofkraak op een geldautomaat in de Kinkerstraat. Er was veel schade aan de winkel, zo kwam een groot deel van de pui naar beneden. Niemand raakte gewond, maar volgens explosievenexpert Ad van Riel is dat een gelukje geweest. "Het is maar goed dat niemand in de buurt was, anders had het echt verkeerd kunnen aflopen met een explosie zoals deze."

Maar volgens Van Riel kunnen de ravages die we telkens zien bij grote explosies prima worden voorkomen als de gevels waarin de geldautomaten zitten beter zouden zijn beveiligd.

"Als je de juiste materialen gebruikt, kunnen gevels er niet compleet uit liggen of scherven in de rondte vliegen", vertelt hij. Daarnaast moet, om de plofkraken te stoppen, volgens hem de pakkans veel groter worden en moet uitgesloten zijn dat er überhaupt kans is op een buit.