Gedetineerde valt vrouwen lastig met voicemailberichten en huwelijksaanzoek

De gedetineerde, die 29 of 30 jaar oud is, kwam de naam van de advocaat tegen in de gevangeniskrant. Hij belde haar 31 keer. In een voicemailbericht zei hij: "Goedenavond lieverd maar sorry dat ik je zo vaak bel maar ik kan je niet vergeten weet je. Ik moet nog effetjes twee maandjes. Ik zou het leuk vinden om samen met je iets te doen." De advocaat zei dat hij moest stoppen met bellen, maar daarna belde de gedetineerde juist vaker.

Vele hartjes

In een gevangenis zocht hij een beeldend therapeut op, die hij vervolgens en huwelijk vroeg. In zijn cel werden liefdesverklaringen, kleurplaten en seksueel getinte uitingen aan het adres van de therapeut gevonden. Ondanks een contactverbod probeerde hij meerdere keren naar de afdeling van de vrouw te komen. Daarnaast kreeg ze zeven enveloppen, 'versierd met vele hartjes'.

De rechtbank vindt dat hij de werkzaamheden van de advcocaat en therapeut op zeer hinderlijke wijze heeft verstoord. "Belaging is een zeer hinderlijk en angstaanjagend feit. Uit de aangiftes van de slachtoffers blijkt ook dat zij de handelswijze van verdachte zo hebben ervaren. Dat verdachte daar niet bij stil heeft gestaan en ondanks beëindigingsgesprekken is doorgegaan met het zoeken van contact, neemt de rechtbank hem kwalijk."