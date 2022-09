Zaterdag geen treinen op Bijlmer Arena vanwege drukte bij Ajax en De Dijk

Fans die zaterdag naar Ajax of het Ziggo Dome-optreden van De Dijk gaan, kunnen na 16.00 uur geen trein naar station Bijlmer Arena pakken. De NS laat weten dat er die dag te weinig treincapaciteit beschikbaar is om de duizenden bezoekers naar de Johan Cruijff Boulevard te vervoeren. Ook op de stations Zuid en Duivendrecht stoppen er vanaf het eind van de middag geen treinen.

De beperkte capaciteit heeft te maken met werkzaamheden tussen Utrecht en Amsterdam. Daardoor is er op die route maar één spoor beschikbaar en kunnen er minder treinen rijden dan normaal.

Er wordt zaterdag drukte verwacht in het evenementengebied. Niet alleen trapt Ajax om 20.00 uur af, op datzelfde moment begint De Dijk aan een concert in de Ziggo Dome. In een uitverkochte Arena is plek voor 55.000 fans, op een uitverkochte show in de Ziggo Dome komen zo'n 15.000 mensen af.

Onveilige situaties

"Binnen een paar uur tijd op de late avond willen circa tienduizend reizigers met de trein terug naar huis", aldus een woordvoerder van de NS. "Daar is vanwege het beperkte treinverkeer en het late tijdstip geen capaciteit voor en dan zouden we niet kunnen garanderen dat we iedereen nog thuis kunnen brengen. Zonder ingrijpen leidt dit tot zeer onveilige situaties voor onze reizigers en collega’s in de treinen en op de stations."

Metro of auto

De metro rijdt zaterdag avond wel gewoon. Daar wordt de capaciteit op dat moment juist uitgebreid. Boekers die met de auto komen, wordt geadviseerd zo veel mogelijk samen te reizen.

De NS ziet een sterke toename van grote evenementen in het ArenA-gebied. Begin september stopten er ook geen treinen op Bijlmer Arena. Dit was vanwege de F1-drukte in Zandvoort. In dat weekend speelde Ajax ook thuis en waren er concerten. Dit leidde niet tot grote problemen voor reizigers. De NS zegt met partners in het ArenA-gebied in gesprek te willen voor een betere afstemming in de toekomst.