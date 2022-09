Directeur Ziggo Dome baalt van maatregel NS: "Moet veel eerder gecommuniceerd worden"

De NS had eerder moeten aankondigen dat er werkzaamheden zijn aankomende zaterdag, zo vindt Ziggo Dome-directeur Danny Damman. Vanwege de werkzaamheden op het spoor en de verwachte drukte in het Arena-gebied stoppen er geen treinen bij station Bijlmer Arena.

De werkzaamheden zorgen ervoor dat er zaterdag tussen Amsterdam en Utrecht minder treinen kunnen rijden. Dat terwijl het die dag op de Johan Cruijff Boulevard drukker dan normaal is. Niet alleen trapt Ajax om 20.00 uur af tegen Go Ahead Eagles, op datzelfde moment begint de band De Dijk aan een concert in de Ziggo Dome.

Het komt de laatste tijd dan ook vaker voor dat er tijdens grote evenementen op het station problemen zijn met de dienstregeling. Begin deze maand liet de NS geen treinen stoppen vanwege verwachte drukte rond de Formule 1 in Zandvoort , die toen gelijktijdig viel met een wedstrijd van Ajax en twee concerten op de evenementenlocatie in Zuidoost. De drukte zorgde toen overigens niet voor grote ongeregeldheden.

Volgens de NS komen de problemen bij het station Bijlmer Arena vaker voor omdat het er de laatste tijd steeds drukker wordt. "Dat klopt, maar dat heeft allemaal met corona te maken", zegt Damman. "Meer dan de helft van de optredens is door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren verplaatst. Er zijn dus veel meer shows dan normaal en de kans dat ze gelijktijdig met een wedstrijd van Ajax vallen, is dus ook groter."

Waar Damman bij die laatste maatregel zijn bedenkingen had ("Waarom moeten Formule 1-fans voorrang krijgen boven voetbalfans?"), heeft hij dit keer meer begrip voor de uitleg van NS. "Het is elke keer een andere discussie, maar waar het om gaat, is dat we willen voorkomen dat het vaker gebeurt. Daarom moeten we met de Nederlandse Spoorwegen om de tafel."

Damman geeft aan dat de eerste gesprekken er al zijn geweest. "De NS heeft beterschap beloofd. We hopen dat dat in de toekomst beter gaat." De directeur voorziet namelijk nu al een nieuw probleem. "De volgende Grand Prix (in Zandvoort, red.) valt op 27 augustus 2023. Dan hebben wij Celine Dion. Voor zulke artiesten is zo'n optreden onderdeel van een tour waar een enorme productie achterzit, die kun je niet zomaar verplaatsen."

Anticiperen

"Hoe eerder we weten wat de NS gaat doen, hoe eerder we kunnen anticiperen", herhaalt Damman nog maar eens. Ook voor komende zaterdag heeft hij maatregelen genomen. "We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren. Net als in het Grand Prix-weekend hebben we bijvoorbeeld een carpool app die mensen kunnen gebruiken om iemand te vinden waarmee ze naar Amsterdam kunnen reizen. De vorige keer is dat uitstekend verlopen."

"Daarnaast hebben we het geluk dat een groot deel van het publiek dat naar De Dijk gaat ook in Amsterdam woont", vervolgt Damman. "Dat scheelt op een dag als deze, want die kunnen meestal de fiets, scooter of metro pakken."