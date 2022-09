Stad NL V De Straten bezoekt de Nieuwe Nieuwstraat: “Het is het midden van Disneyland”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Nieuwe Nieuwstraat in het Centrum.

De Nieuwe Nieuwstraat stond sinds eind 20e eeuw bekend als hét platenstraatje van de stad. Verzamelaars kwamen van buiten de stad speciaal naar de gevestigde platenzaken in het straatje. Is het vandaag de dag nog het geval?

Wanneer we voor het eerst het huis van Joffrey binnenkomen worden we overrompeld door het opvallende interieur. Van roze muren tot tot aan opgezette vogels en overal gouden details: Het is alles behalve een doorsnee appartement. In het dagelijks leven is hij werkzaam als geluidsman, ook heeft meegedaan aan verschillende programma’s, zoals MTV Dutch Ridiculousness, zet hij af en toe een tatoeage op iemands lichaam en kan je hem inhuren als schipper om te varen op een luxe sloep door de grachten van Amsterdam. Na een drukke werkdag kan Joffrey zich terugtrekken in zijn bijzondere woning in het Centrum: “Het is het midden van Disneyland”.

We hoefden niet ver te lopen of we stonden al in het huis van Paul, een sound engineer van beroep. In tegenstelling tot Joffrey, heeft Paul een huis met ontzettend veel licht. Door de grote ramen in zijn woning ziet hij van alles gebeuren in de straat. Hij vertelt over de raarste dingen die hij in de straat heeft zien gebeuren. “Het gekste zijn de stelletjes die het hier met elkaar uitmaken”.

Sinds 1998 zit Killa Cutz gevestigd in de Nieuwe Nieuwstraat. “In deze straat zijn we de laatste platenwinkel van de vier die er zaten” aldus Richard. Hij vertelt over zijn passie voor muziek en de verandering die de platenindustrie heeft ondergaan in de afgelopen 25 jaar. “Ik verkoop meer tweedehands platen nu, dan nieuw”. Van goa trance tot techno tot house, alles in de elektronische hoek is te vinden bij Richard in de winkel. We sluiten de aflevering af met een plaat waar Richard uit z’n plaat van gaat!