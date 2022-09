Animatiefilm Knor ingezonden voor een Oscar: "Heel speciaal en overweldigend"

De animatiefilm Knor, gemaakt door het Amsterdamse Viking Film, is de Nederlandse inzending voor de Oscar-nominaties voor beste lange animatiefilm. Nooit eerder stond er een Nederlandse stop-motion film op die lijst. Maar dat is niet alles. Vrijdag maakt de film kans op vijf Gouden Kalveren tijdens het Filmfestivalgala in Utrecht.

Onder andere de financiering ging veel tijd in zitten, maar ook het maken van de film."Bij stop-motion maak je de film aan de voorkant. Dus de storyboards en de stemmen zijn van te voren opgenomen. De animatoren maken alle beelden. Alles wat je in de film ziet is met de hand gemaakt."

"Het is echt overweldigend en heel speciaal", zegt Marleen Slot uit Noord. De producent, die opgroeide in Wieringen, maakte de film samen met regisseur Mascha Halberstad. Het verhaal is gebaseerd op een kinderboek. "Sinds het moment dat Mascha de boekenwinkel inliep, zijn we acht jaar verder."

"Het is heel bijzonder, want we zijn door vakgenoten genomineerd"

Hoe de film op de lijst voor de Oscars terechtkwam? "Dat komt door de instantie die de promotie van Nederlandse films in het buitenland verzorgt. Zij hebben voor extra geld gezorgd om een Engelse versie te maken." Daarnaast was er extra geld nodig om de film opnieuw te laten inspreken. "Het was allemaal nog niet rond, tot afgelopen weekend."

Maar Slot vindt de Nederlandse film nominaties minstens zo eervol. "Het is heel bijzonder, want we zijn door vakgenoten genomineerd." De film is genomineerd in de categorieën Beste Film, Beste Regie, Beste Scenario, Beste Production Design en Beste Sound Design.

Als ze vrijdag tijdens het Filmfestival in Utrecht in de prijzen valt, is dat voor haar niet de eerste keer. In 2019 kreeg ze een gouden kalf voor de film 'Dirty God', die ze samen met de Amsterdamse regisseur Sacha Polak maakte.

Shortlist

De 95ste uitreiking van de Oscars vindt volgend jaar op 12 maart plaats. "We staan nu op een longlist. Op 21 december wordt de shortlist bekend gemaakt en dan in januari worden de de nominaties voor de Oscars bekend gemaakt. Het kan dus zijn dat het avontuur in december al stopt. Toch is dit ook al helemaal te gek. Het feit dat we deze film kunnen maken en dat er vertrouwen was in ons. Dat is het meest betekenisvol."