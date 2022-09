Steeds meer plekken voor social media in de stad: "Daar kun je doen wat influencers doen"

Één van die plekken waar mensen naartoe gaan voor zo'n ervaring, is het restaurant MaMa Kelly in het Olympisch Stadion. Het restaurant is helemaal roze. "We willen echt dat mensen hier binnenlopen en denken: wauw", vertelt Karlijn Plooijer van MaMa Kelly.

Van Reijmersdal ziet dat de Instagram-restaurants de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Maar ook de social media-musea zijn in aantal toegenomen. "Het zijn er nu drie in Amsterdam, sinds een paar jaar. Je ziet het toenemen en je ziet een verplaatsing van online naar offline", vertelt Van Reijmersdal. "Nu kunnen mensen beleven wat ze eerst alleen online zagen."

"Vaak hebben de gasten zich helemaal opgemaakt om foto's te maken", zegt Plooijer. "Ze hebben mooie jurkjes aan en hoge hakken. Daarnaast bestellen ze bepaalde drankjes omdat ze weten dat die goed staan op de foto."

Felle kleuren en harde muziek

In socialmedia-musea als deze vind je verschillende ruimtes met felle kleuren, harde muziek en flitsende lichten. De kamers hebben elk een ander thema. Zo heb je bij The Upside Down in Zuid een Mondriaan-kamer en een kamer met een roze vliegtuig. Bij Youseum hebben ze een ruimte die een baarmoeder moet voorstellen. "Die hebben we gemaakt in samenwerking met een kunstenaar", vertelt Joep Heusschen, mede-eigenaar van het museum.

"We proberen aan elke kamer een diepere laag te geven, een betekenis", zegt Heusschen. Alle socialmedia-musea hebben in elk geval één kamer met hetzelfde concept: de ballenbak. "Wie vindt het niet leuk om in een ballenbak een foto te maken?"