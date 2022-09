Bij bewoners van de Simonskerkestraat vliegen 'vuistdikke' kiezels door de ruiten: "Echt naar"

Aan de ramen van een flat aan de Simonskerkestraat in Osdorp is de afgelopen dagen veel schade aangericht. Afgelopen nacht zouden jongens die op het dak van de overkant stonden met stenen hebben gegooid, vertellen buurtbewoners aan AT5. Ook een aantal autoruiten moesten het begeven.

Ongeveer een vuist groot zijn ze, vertelt een buurtbewoner over de kiezels die vannacht bij verschillende woningen naar binnen vlogen. "We hebben er wel tien tot vijftien op kunnen rapen."

Op het dak

Volgens de man worden de stenen gegooid door jongens die op dat moment op het dak van het tegenoverliggende flatgebouw staan. "Ik heb ze nog opgezocht", vertelt hij. "Ik heb er drie gezien, maar ze waren al snel weer weg."

Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Een andere bewoner van het gebouw vertelt dat de afgelopen dagen ook al op meerdere etages ruiten zijn ingegooid. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en neemt de zaak in onderzoek.