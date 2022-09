Corona leidt tot verlies van dik 24 miljoen euro voor Ajax

Zo was er een negatief transferresultaat van ruim 19 miljoen euro. De bijna 38 miljoen euro die binnenkwam voor Ryan Gravenberch, Noa Lang, David Neres, Kjell Scherpen en Jurgen Ekkelenkamp, was aanzienlijk minder dan de transferinkomsten in het seizoen daarvoor: 86,1 miljoen euro.

Daarnaast speelde Ajax in de eerste seizoenshelft zijn thuiswedstrijden in een leeg of gedeeltelijk gevuld stadion, waardoor er een operationeel verlies van 7,6 miljoen euro was. Dat terwijl de netto-omzet met 51 procent steeg naar 189,2 miljoen. Daartegenover staat ook een stijging van de kosten naar 196,8 miljoen, vooral door salariskosten, wedstrijdgerelateerde kosten en de schikking met de familie Nouri.

Ajax verwacht voor dit boekjaar weer een positief resultaat dankzij de vele miljoenen die deelname aan de Champions League opleveren en de transfers van Antony, Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Nicolás Tagliafico en Perr Schuurs. De vijf spelers leverden al meer dan 200 miljoen euro op. Het was dan ook een recordzomer voor Ajax op de transfermarkt.

Ajax laat weten dat het in commercieel opzicht een prima jaar achter de rug heeft. De inkomsten uit merchandising (35,6 miljoen euro) en partnerships (een recordomzet van 39,2 miljoen euro) stegen met 25,4 miljoen euro naar 74,8 miljoen euro. Die stijging komt door het sluiten van nieuwe sponsovereenkomsten en door de succesvolle verkoop van het Bob Marley-shirt.