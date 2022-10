Volgende fase herinrichting Kerkstraat gestart: ''Uitdagend midden in de stad met vervoer over water''

De werkzaamheden in de Kerkstraat zijn in volle gang. De werkzaamheden zijn gestart bij de Amstel vorig jaar augustus. Nu wordt het deel tussen de Leidsegracht en de Leidsestraat aangepakt. In Het Verkeer zie je hoe het er nu voor staat.

De hele Kerkstraat wordt opnieuw ingericht zodat het straks overzichtelijker en veiliger is. Omgevingsmanager Amber van Stijn vertelt wat er tussen de Leidsegracht en de Leidsestraat gaat veranderen. "Er komt een verlaagde rijbaan en een verhoogd trottoir. Dat betekent ook jammer genoeg dat de Amsterdammertjes weg worden gehaald.'' Ook wordt de Kerkstraat fietsvriendelijker gemaakt en is er straks minder ruimte voor auto's. "Zo halen we autoparkeerplekken weg en we brengen fietsnietjes aan'', alus Van Stijn.

Quote "In het vorige deel waren de bewoners zo tevreden, dat ze een borrel voor de werkmannen hebben georganiseerd" Amber van stijn - omgevingsmanager

"Ik vind het een ramp", reageert een hoteleigenaar in de straat. "Wij merken dat natuurlijk ook hier, als mensen naar het hotel willen komen, dat de vraag is: 'Waar kunnen we parkeren?' Het antwoord daarop wordt steeds lastiger." Een andere bewoner is blij dat 'haar' straat nu ook wordt aangepakt, al brengt het de nodige ongemakken met zich mee. ''Vooral al het zand in huis is niet fijn.''

Werkzaamheden Kerkstraat

Doordat het werk midden in de binnenstad plaatsvindt, is er een vrij bijzondere manier van werken volgens Van Stijn. Er wordt namelijk met vervoer over het water gewerkt. "Met een kleine bak halen we het materiaal op en rijden daarmee naar de Prinsengracht, waar een dekschuit ligt." Gelukkig heeft Van Stijn een goed team werkmannen staan op de Kerkstraat. "In het vorige deel waren de bewoners zo tevreden, dat ze gecollecteerd hebben om een borrel voor ze te kunnen organiseren!"

Omleiding Autoverkeer dat in de Kerkstraat moet zijn tussen de Leidsestraat en de Nieuwe Spiegelstraat wordt tot 12.00 uur omgeleid via de Leidsestraat. Na 12.00 uur kan het verkeer via de Nieuwe Spiegelstraat de Kerkstraat inrijden en keren bij de keerlus. De werkzaamheden tussen de Leidsegracht en de Leidsestraat duren t/m eind december 2022. De gehele vernieuwing van de Kerkstraat zal naar verwachtig rond de zomer van 2024 klaar zijn.