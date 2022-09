Autodiefstal onder dreiging van vuurwapen blijkt waanbeeld van lachgasgebruiker

De politie stond dinsdagavond voor een raadsel. Op de meldkamer kwam een melding binnen dat een auto bij de afrit van de A5 werd gestolen onder dreiging van een vuurwapen, maar toen agenten ter plaatse kwamen was het voertuig leeg. Het blijkt allemaal het waanbeeld van de melder na het gebruik van lachgas.

Als de politie op de plek aankomt, stapt er even verderop een man uit de bosjes. Hij blijkt de melder te zijn en de eigenaar van de auto. Hij komt volgens de politie met een opmerkelijk verhaal. "Er zou iemand ongemerkt de achterbank zijn opgekropen terwijl hij daar lag te slapen. Deze persoon zou een vuurwapen bij zich hebben en de melder hiermee hebben bedreigd", zo schrijft de politie.

De agenten die aanwezig zijn, vertrouwen het verhaal van de man niet helemaal. Zij stellen hem vervolgens wat kritische vragen en daaruit blijkt dat de man "zeer waarschijnlijk" lachgas heeft gebruikt en daardoor een waanbeeld heeft gezien. Uit onderzoek blijkt ook dat niemand anders dan hijzelf in de auto is geweest en dat er meerdere ballonnen en een lachgasfles in de auto liggen.

De man geeft uiteindelijk toe aan de politie dat hij inderdaad lachgas had gebruikt en dat dit "niet helemaal goed viel". De agenten hebben de man vervolgens een rijverbod van vier uur gegeven.