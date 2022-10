Hoe lang blijven de loodsen op het Havenstraatterrein nog bestaan?

Al bijna vijftien jaar is het de vurige wens van de gemeente om de loodsen op het Havenstraatterrein te vervangen voor huizen, maar het laatste rafelrandje van Oud-Zuid wist de dans steeds te ontspringen. Maar nu lijkt het einde nabij, tenzij de Raad van State er opnieuw een stokje voor steekt.

Het bestemmingsplan dat de nieuwbouw mogelijk moet maken was in Den Haag deze week namelijk inzet van een beroepsprocedure. Zeker niet voor het eerst, drie jaar geleden was het nog de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam die een verrassende overwinning behaalde op de gemeente. Er was te weinig rekening gehouden met hun belangen en het bestemmingsplan verdween in de prullenbak.



De historische tramlijn mag na lang onderhandelen met de gemeente nu toch blijven, zij het in afgeslankte vorm en tegen een veel hogere huur. De meeste ondernemers, kunstenaars en ambachtslieden die op het terrein een stukje grond pachten en in de romneyloodsen hun beroep of hobby uitoefenen, tekenden eerder al knarsetandend een overeenkomst met de gemeente om straks te vertrekken.

Het verzet tegen de plannen komt nu nog van omwonenden van het terrein die vrezen voor hun uitzicht en ook voor de drukte die de nieuwe wijk van 500 woningen en een basisschool teweeg zal brengen. Ook buurman de British School of Amsterdam stapte om die reden naar de rechter.



Anderhalf jaar zit de school nu in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat en sinds die tijd moeten twee verkeersbegeleiders van de gemeente en eentje van de school zelf de ochtendspits in goede banen leiden. "Dat is eigenlijk ook de reden dat we in beroep zijn gegaan tegen het bestemmingsplan. Wij zeggen: dit werkt niet. En als er nog huizen en een school bijkomt, dan werkt het helemaal niet", zegt Bas van Haver, financieel directeur van de British School.

Quote "We moeten nu wakker worden, dat wordt straks één grote puinhoop" British school-directeur voorziet nog meer verkeersproblemen

Tegen de komst van de wijk zelf, is de school overigens niet. De gemeente erkent dat het druk is en aanpassingen voor de veiligheid zijn een voortdurend punt van aandacht, maar met de komst van de nieuwe woningen wordt het er niet erger op. Sterker, volgens de rekenmeesters van de gemeente is het Haarlemmermeercircuit, in vergelijking met zes jaar geleden, rustiger geworden. En de British School is met nu twaalf en straks zestien Kiss and Ride-plekken genoeg bedeeld volgens de advocaat van de gemeente: "Er komt een punt waarop je moet zeggen: dit is wat we kunnen doen en dit is wat we moeten doen. En dat punt is bereikt." De Raad van State doet over vijfenhalve week uitspraak.

Voor de docuserie 'De strijd om de Havenstraat' volgt AT5 de komende maanden de verwikkelingen op en rond het Havenstraatterrein. Nadert het einde nu echt voor de plek die vanaf de jaren '70 langzaam veranderde tot de rafelrand die het nu nog is? Hoe valt het naderende afscheid de huurders op het terrein? En wat zijn de plannen van de stad met dit zeer gewilde stukje grond?