Man ramt geparkeerde auto's, vlucht en komt terug met verhaal dat zijn auto is gestolen

Een man heeft met zijn auto aan de Binnenzagerij in Noord drie geparkeerde auto's geramd. Hij stapte uit zijn auto en rende weg, maar kwam zich later melden bij de agenten met een opmerkelijk verhaal. Hij vertelde dat zijn auto was gestolen, alleen geloofden de agenten daar niets van.

Rond middernacht krijgt de politie een melding dat een bestuurder tegen meerdere geparkeerde auto's was gereden. Agenten die ter plaatse kwamen treffen vervolgens een leeg voertuig aan. Getuigen die aanwezig zijn vertellen dat een man was weggerend.

Enig moment later komt er een man richting de politie en vertelt dat de auto die tegen de geparkeerde voertuigen is gereden van hem is. Volgens de man is de auto gestolen. De agenten geloven het verhaal niet en zijn van mening dat hij de bestuurder van de wagen is.

De man is door de agenten aangehouden. Hij is getest om te onderzoeken of er alcohol of drugs in het spel waren. Een getuige laat aan AT5 weten dat het er enorm op leek dat de man alcohol en/of drugs had gebruikt. Een woordvoerder van de politie kan dit niet bevestigen omdat de gegevens van het onderzoek nog niet beschikbaar zijn.