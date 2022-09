Scharrebiersluis een jaar weg voor renovatie: ''Dit weekend gaan we de brug losmaken''

De Scharrebiersluis, de brug die het Kadijksplein met het Rapenburgerplein verbindt, wordt vernieuwd. Dit weekend wordt de brug losgemaakt van de landhoofden en vervolgens afgevoerd naar een werf. Waarom de brug pas in het najaar van 2023 terugkomt wordt duidelijk in een nieuwe aflevering van Het Verkeer.

De werkzaamheden aan de brug gaan een jaar duren en dat is een half jaar langer dan in eerste instantie werd gedacht. ''We hebben te maken met met een tekort aan personeel en aan materialen'', legt Kruyshoop uit. ''En daarnaast zitten we met het vaarseizoen. Rondom de zomer mogen we de gracht niet langdurig stremmen dus dat betekent dat we de brug pas in het najaar terug kunnen plaatsen.''

De Scharrebiersluis brug is meer dan honderd jaar oud en verschillende onderdelen zijn nu echt aan vervanging toe, legt omgevingsmanager Ton Kruyshoop uit. ''De laatste grote renovatie was in de jaren zestig. We moeten nu vernieuwen anders lukt het niet meer om de brug in de toekomst te blijven bedienen.''

Liefde voor de brug

De Scharrebiersluis is een geliefde brug blijkt als we bewoners en voorbijgangers spreken. ''Het is de verbinding in de buurt'', vertelt een dame die hier al jaren woont. Een medewerker van een café op het Kadijksplein vindt het vooral een hele mooie brug. ''Ik heb weinig last van de werkzaamheden maar hoop wel dat er een mooie brug voor in de plaats komt.''

De brugwachter van de Scharrebiersluis, Cor Dol, heeft zelfs een beetje pijn in zijn hart dat de brug weggaat. ''Een jaar is wel lang hè. Ik heb hier al de nodige dingen meegemaakt. En dan denk je toch het mijn bruggetje.''

Wat betreft het uiterlijk van de brug kan Kruyshoop iedereen gerust stellen. ''In de werf knappen we de brug helemaal op. We vervangen onderdelen maar de brug blijft er hetzelfde uitzien zoals hij er nu uitziet.''

Gevolgen voor het verkeer

Het komende jaar moeten voetgangers en fietsers een stukje om via de naastgelegen bruggen. Automobilisten die van de kant van het Kadijksplein richting de IJtunnel willen hebben te maken met een vrij lange omleidingsroute, aldus Kruyshoop. ''Dus dat betekent tijdverlies en hinder.''

Naar verwachting is de brug in oktober 2023 weer open voor verkeer.