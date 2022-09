Stad NL V Protest tegen windturbines rond Noorder IJplas

Tientallen omwonenden van de Noorder IJplas hebben gisteravond geprotesteerd tegen de komst van windturbines rond het natuurgebied. Dat ze deden voor het Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan, waar experts en energiecoörporaties uitleg gaven over de plannen. Maar de meeste demonstranten hadden geen zin om te luisteren. "Ik wil het niet eens weten."

In een voorlopige Milieu Effect Rapportage (MER) zijn onder meer de effecten van slagschaduw en geluid in kaart gebracht. De opstelling van de turbines, maar ook de hoeveelheid windmolens - drie grote of misschien toch vijf kleinere - het heeft allemaal invloed op de mate van overlast voor omwonenden en de natuur.

In het Zonnehuis was er gisteravond de mogelijkheid om bijgepraat te worden. Peter Verbeek van Vrienden van de Noorder IJplas heeft het aan zich voorbij laten gaan. "Ik wil het niet eens weten." Verbeek woont op een woonark grenzend aan de Noorder IJplas. Hij strijdt al jaren tegen de komst van de windmolens. Midden in een natuurgebied en te dicht bij de huizen. "Als je me vraagt of ik windmolens wil zeg ik ja. Maar het gaat erom waar je ze neerzet."

Draagvlakonderzoek Martijn van Beenen is voorzitter van de bewonersvereniging. Hij wil dat er een draagvlakonderzoek komt onder de bewoners. Tot nu toe is er alleen een enquete onder álle Amsterdammers gehouden. "Ze hebben in die paar jaar niet eens de moeite genomen om even langs de huizen te gaan om te kijken wat er speelt." En wat er speelt zijn vooral de zorgen over gezondheidsrisico's. Die zouden volgens de bewoners niet voldoende zijn onderzocht. Volgens Van Beenen ligt er een zienswijze van zo'n honderd artsen die wijzen op de risico's voor de gezondheid. "Dat is zo de prullenbak ingeflikkerd."

Quote "Deze trein gaan we niet meer stoppen" Martijn van Beenen - bewoner Noorder ijplas

Wethouder Pels zegt dat er nu onderzoek wordt gedaan. Ze benadrukt dat inzetten op duurzame energie nu belangrijker is dan ooit. "Maar op het moment dat wij zien dat het plaatsen van een windmolen leidt tot onaanvaardbare schade aan gezondheid of de natuur, moeten we concluderen dat het op die plek niet kan. En dan moeten we op zoek naar een andere plek." Maar volgens Van Beenen gaan die windmolens er gewoon komen. "Deze trein gaan we niet meer stoppen."