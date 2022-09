Kale & Kokkie blikken vooruit met David Endt: "Ajax moet geen concessies doen tegen Napoli"

Ajax staat voor twee belangrijke wedstrijden in de Arena: om te beginnen zaterdag tegen Go Ahead Eagles - met als doel PSV weer te passeren in de competitie. En uiteraard dinsdag de kraker tegen Napoli, koploper in Italië. Kale & Kokkie schatten de kansen van Ajax in, en ze doen dat samen met een speciale gast: sportjournalist, schrijver en voormalig teammanager van Ajax David Endt. "Napoli wordt een zware kluif, en toch moet Ajax geen concessies doen in speelstijl."