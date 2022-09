Rechter geeft tegenstanders verbouwing melkwinkeltje Van der Pekbuurt ongelijk

Het is de Stichting Monumenten Amsterdam Noord niet gelukt om de verbouwing van het oude melkwinkeltje in de Begoniastraat in de Van der Pekbuurt via een gang naar de rechter te dwarsbomen. Volgens de rechter is de vergunning terecht verleend.

Woningcorporatie Ymere is eigenaar van de woning. De stichting had eerder van de gemeente toestemming gekregen om er een museum te beginnen om bewoners over de geschiedenis van het huisje te informeren, maar Ymere wil er een sociale huurwoning van maken. Daarom vroeg de woningcorporatie een omgevingsvergunning aan, die de gemeente verleende.

Vernietigd

Volgens de stichting worden de 'essentiële monumentale waarden van het als gemeentelijk monument aangewezen interieur vernietigd of onherkenbaar veranderd of verborgen'. De veranderingen zouden ervoor zorgen dat de oorspronkelijke ruimtelijke structuur van de plattegrond niet meer afleesbaar is. Ook zou het huisje ten onrechte onttrokken worden aan de beleving van het publiek. De vergunning had volgens de stichting daarom niet verleend mogen worden.

De voorzieningenrechter concludeert dat een omgevingsvergunning alleen geweigerd mag worden vanwege bepaalde weigeringsgronden, maar deze weigeringsgronden waren er in dit geval niet. Zo is het project niet in strijd met het bestemmingsplan, omdat het huisje al de bestemming 'Wonen' heeft. De wijzigingen aan de woning zijn binnenshuis, waardoor het uiterlijk van het bouwwerk niet verandert.

Geen onderdeel

Ook heeft de monumentencommissie zich niet tegen de verbouwing verzet. "De voorzieningenrechter begrijpt dat verzoekster graag een gebruik ziet waarmee een breder publiek dan wel een maatschappelijke functie centraal staat, maar dat is geen onderdeel van de afweging bij het nemen van het besluit", staat er in het vonnis.

Ymere liet eerder weten het melkwinkeltje te verbouwen vanwege de woningnood. Het uitgangspunt van de woningcorporatie was volgens een woordvoerder om zoveel mogelijk mensen aan een huis te helpen.