Tot 18 jaar celstraf geëist na 'geweldspiraal waarin vele dodelijke slachtoffers vielen'

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag tegen zeven mannen die een reeks moorden zouden hebben voorbereid celstraffen tot 18 jaar celstraf geëist. Volgens het OM is er door ontsleutelde berichten die via een cryptodienst verzonden waren genoeg bewijs tegen hen.

Het gaat in deze strafzaak om een poging moord in 2014 en zeven voorgenomen moorden tussen 2014 en 2016. In 2014 ontplofte een bom onder een scooter. Daarbij raakten twee mannen gewond, waaronder het doelwit van de aanslag. Bij de voorgenomen moorden gaat het onder meer om het plan een man in Berlijn te doden in 2015.