Zinkgat Lijnbaansgracht gedicht, kade weer begaanbaar voor auto's en fietsen

Het zinkgat op de Lijnbaansgracht is weer gedicht. Een deel van de kade was na het ontstaan van het gat dagenlang alleen toegankelijk voor voetgangers. Inmiddels is het wegdek ook weer voor fietsers en auto's begaanbaar.

Het gat ontstond tien dagen geleden, toen een deel van de grond onder de klinkers richting de gracht was verschoven. Uit onderzoek bleek dat het zogeheten grondkerende scherm ontbrak. Dit scherm moet ervoor zorgen zulke verschuivingen niet mogelijk zijn.

Duikonderzoek naar de staat van de kade gaf uiteindelijk het laatste zetje, schreef wethouder Melanie van der Horst eerder deze week in een brief aan de gemeenteraad. "Dit heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat het kwetsbare evenwicht is verstoord en er zand onder het wegdek heeft kunnen wegspoelen in de richting van de gracht."

De gemeente liet eerder nog weten dat het herstellen van de schade minimaal zes weken zou duren. "De planning is altijd een schatting, dus soms lukt zoiets eerder", zegt een woordvoerder, die laat weten dat de kade met metingen en inspecties in de gaten zal worden gehouden.