Na een week vol regen breekt de zon weer door

Waar het maandag en dinsdag in de ochtend nog mistig kan zijn, breekt al snel de zon goed door. "Met voldoende zon kan het kwik oplopen tot 19 graden", aldus meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. Volgens Willemsen is het een prima dag om buiten te lunchen.

Woensdag is de warmste dag van de week, waar het zowaar 20 graden kan worden. Wel stijgt later op de de dag de kans op regen en kan het stevig waaien. "Zoals het er nu voorstaat, valt vooral in de avond regen. Als het wat tegenzit, is dit al in de late middag", aldus Willemsen.

Ook de rest van de week is het prima herfstweer. Ondanks de mogelijkheid op wat buien, heeft het droge weer de overhand en komt de zon regelmatig tevoorschijn. "Met een temperatuur van 17 tot 19 graden blijft het aan de zachte kant voor de tijd van het jaar."