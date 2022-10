Ook explosie bij flat Gooioord in Zuidoost

Bij flat Gooioord in Zuidoost heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. In de Jordaan vond enkele uren eerder ook een explosie plaats.

De explosie gebeurde rond 03.45 uur. Door de klap is flinke schade ontstaan aan de gevel en de lift.

Onderzoek moet uitwijzen wat de explosie heeft veroorzaakt. De ontploffing wordt onderzocht door de twee speciale rechercheteams die zijn opgezet naar aanleiding van de vele explosies in de stad.

Enkele uren eerder was er ook een explosie bij een woning in de Laurierstraat. Er is niets bekend over een eventueel verband.