Kale & Kokkie en de alles-of-niets-wedstrijd tegen Napoli: "We moeten winnen"

Kale en Kokkie zagen een zeer matig Ajax gelijk spelen tegen Go Ahead Eagles. "Ik ben niet boos, maar teleurgesteld", zegt Kokkie over de oersaaie wedstrijd. Maar veel tijd om te treuren is er niet, aanstaande dinsdag staat de kraker met Napoli op het programma. Die wedstrijd is dan ook de alles-of-niets-wedstrijd volgens het Ajaxduo Kale en Kokkie.

"Je kan als Ajax niet te veel wedstrijdjes verliezen, anders wordt het onrustig", zegt Kokkie. "Je moet deze wedstrijden winnen als je ook volgend jaar weer Champions League wil spelen". Kale schrok vooral van het middenveld van Ajax dit weekend. "Je mist creativiteit op het middenveld", zegt Kale geïrriteerd.

Kraker tegen Napoli

Volgens Kale kunnen de duels tegen Napoli in de Champions League het seizoen maken of breken. "Als we die wedstrijd verliezen is het Champions League-seizoen over", aldus Kale. "We moeten winnen dinsdagavond". Of Ajax gaat winnen dat zien we morgen. De alles-of-niets-wedstrijd begint morgen om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena.