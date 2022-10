Vanavond op AT5: De Balie Live Journalism over jeugdcriminaliteit

Het begint met een fiets stelen, daarna dingen in de fik steken. ‘Voor de kick’ inbreken, respect verdienen van andere jongens in de buurt. Maar ook op school kan het er hard aan toegaan: drugs in een etui, messen in je zak. Jeugdcriminaliteit in Amsterdam is een bron van zorg en de cijfers geven weinig reden tot optimisme. Vanavond gaat het team van Live Journalism (een samenwerking tussen De Balie en AT5) er dieper op in.

De afgelopen jaren is criminaliteit onder jongeren ‘verjongd en verhard’, zeggen deskundigen. Volgens het Openbaar Ministerie is door de coronapandemie jeugdcriminaliteit in Amsterdam zelfs verdriedubbeld. Hoe kunnen de cijfers zo schrikwekkend hoog zijn? En wat kunnen we daaraan doen? Vanavond gaat Live Journalism met jongeren, ouders, experts en andere betrokkenen in gesprek. De bijeenkomst in de Balie is uitverkocht, een gedeelte is live te volgen op televisie bij AT5. De uitzending begint om 19.30 uur.

Onderstaande reportage is onderdeel van het onderzoek van De Balie en AT5.