Kinderen ontbijten met Halsema: "Alle leerlingen moeten een ontbijt krijgen"

Vorige week maakte het kabinet bekend dat er 10 miljoen euro zou worden vrijgemaakt voor gratis lunch. Dit omdat er steeds meer gezinnen in armoede leven. Door de prijsstijgingen kunnen steeds meer ouders de broodtrommel van hun kind niet meer vullen en ook het ontbijten schiet er mee in.

"Het is de motor waar je de hele dag op moet draaien, het geeft je energie." Dat is het belang van ontbijten volgens de burgemeester. En daarbij staat ze vandaag stil bij de aftrap van het burgemeestersontbijt. Een van de dertig kinderen vraagt de burgemeester wat zij elke dag ontbijt. "Een banaan", zegt ze met een beetje schuld in de ogen. "Dus ik weet eigenlijk niet of ik het helemaal goed doe."

Gratis van de gemeente?

Burgemeester Halsema deelt de zorgen over dit toenemende probleem. Verschillende scholen in de stad, waaronder de OSB in Zuidoost, proberen kinderen op school te laten ontbijten. "Als je een ontbijt maakt voor alle kinderen, dan hef je ook de verschillen tussen kinderen op."

De kinderen staan daar positief tegenover: "Ik zou wel op school willen ontbijten, dat is ook nog eens gezellig", zegt één van de leerlingen. Daar hoopt ook de burgemeester op. "Ons college, Marjolein Moorman voorop, is hard bezig om ontbijt op school voor elkaar te krijgen. Het is in eerste plaats de verantwoordelijkheid van de wethouder, maar ik steun haar volop."