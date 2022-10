Hufters aan boord bij Transavia voortaan niet meer welkom bij KLM, én andersom

Het uitwisselen van passagiersgevens staat al jaren ter discussie bij luchtvaartmaatschappijen en de politiek. Tot nu toe mogen maatschappijen vanwege privacyregels geen persoonsgegevens met elkaar delen, maar omdat Transavia een dochterbedrijf is van KLM is dat voortaan onderling wel toegestaan. Luchtvaartmaatschappijen willen dat de politiek er werk van maakt om de persoonsgegevens van vlieghufters in heel Europa te kunnen delen.

Toename agressie

Volgens KLM en Transavia is agressie aan boord een groeiend probleem. Zeker in de coronaperiode kregen stewards en stewardessen steeds vaker te maken met zich misdragende passagiers, die bijvoorbeeld weigerden een mondkapje te dragen. Bij KLM zijn er maandelijks gemiddeld vijf meldingen van ontoelaatbaar gedrag aan boord of op de luchthaven, bij Transavia is dat één keer per maand.