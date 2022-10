En weer waren er zaterdag geen treinen op Bijlmer Arena: "Dit kan niet en moet beter"

In de zomer was het de combinatie van de Formule 1 op Zandvoort, een thuiswedstrijd van Ajax en twee concerten dat de NS deed besluiten om vanwege de veiligheid geen treinen te laten stoppen bij het Arena-gebied. Dit weekend waren er ook werkzaamheden waardoor er minder sporen beschikbaar waren.

Reizigersorganisatie Rover laat er geen misverstanden over bestaan. "Dit kan niet", zegt Chris Vonk. De Johan Cruijff Arena is milder, maar ook niet blij met de gang van zaken. "De afstemming had beter gemoeten", zegt operationeel directeur Hidde Salverda.

Beter afstemmen

Volgens de NS is er geen sprake van "een standaard-maatregel die zomaar even uit de kast wordt gehaald". Wel trekt de vervoerder het boetekleed aan over de onderlinge communicatie.

"We willen de afstemming met de partijen in het Arena-gebied verbeteren. Goede afstemming kan enorm schelen om de bereikbaarheid op evenementen op peil te houden. In het geval van afgelopen weekend moeten we kritisch zijn: we hadden eerder aan moeten geven dat er door werkzaamheden minder treinen konden rijden", aldus een woordvoerder.