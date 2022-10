Berghuis klaar voor kraker met Napoli: "Alle ogen zijn op ons gericht"

Ajax ontvangt morgen in de Johan Cruijff Arena het Italiaanse Napoli. Steven Berghuis hoopt de slechte periode van Ajax, met drie wedstrijden achter elkaar zonder overwinning, achter zich te laten en drie punten te pakken tegen de koploper in de Serie A.

De drie niet gewonnen duels met Liverpool (2-1), AZ (2-1) en Go Ahead Eagles (1-1) doet pijn in Amsterdam. Alles staat daardoor op scherp voor de wedstrijd van morgen. "Je merkt dat er teleurstelling is", aldus Berghuis. "In principe hebben we die wedstrijden al 'geparkeerd'. Die teleurstelling neem je niet mee. Alle ogen zijn op ons gericht. Het is aan ons om op te staan."

Om zicht te houden op een overwintering in de Champions League en na het WK nog steeds mee te doen in het miljardenbal moet Ajax geen punten laten liggen tegen Napoli. "Ik voel geen druk, maar die honger voel ik wel. Het is de honger om gewoon in de Champions League te blijven."

Schreuder positief en eerlijk

Ondanks dat Napoli beide groepswedstrijden tot nu toe heeft gewonnen, 4-1 tegen Liverpool en 0-3 van Rangers, ziet Alfred Schreuder toch kansen tegen de koploper van de Serie A. "Ik heb heel veel vertrouwen in mijn spelers, al ben ik beducht op de tegenstander. Napoli kan ons heel goed liggen."

De Ajax-trainer analyseert zijn team met dat van Luciano Spalletti. "Het zijn twee teams die aanvallend voor de dag kunnen komen. Het wordt een mooi voetbalgevecht." Ondanks het vertrouwen dat Scheurder heeft, weet de trainer ook dat Ajax de laatste tijd matig speelt. "Het moet beter."