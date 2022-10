Studenten krijgen geen energietoeslag: "Twee huisgenoten wonen weer bij hun ouders"

Studenten in Amsterdam worden uitgesloten van energietoeslag, ondanks dat de rechtbank in Gelderland heeft bepaald dit niet mag. Een groep Amsterdamse juristen is daarom een actie gestart. Volgens hen hebben studenten recht op de compensatie en hebben ze het ook juist hard nodig. "We zijn klaar om te procederen als dat nodig is."

"Mensen in mijn omgeving komen in de min te staan"

Studenten wonen 'divers'

Want hoe zit het eigenlijk? Mensen met een laag inkomen, komen in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van 1300 euro. Dit kan worden aangevraagd bij de gemeente. Maar in het wetsvoorstel van de minister stond het advies om onder andere studenten uit te sluiten van deze compensatie. Volgens de minister wonen studenten namelijk 'divers' (dus in veel verschillende woonvormen). De een betaalt een inclusieve huurprijs, terwijl de ander bijvoorbeeld nog bij zijn ouders woont. Het ministerie stelde daarom dat studenten via een andere bijstandsregeling voor compensatie in aanmerking konden komen, maar niet voor energietoeslag.

"Dat studenten divers wonen is een non-argument",aldus Swildens, "want ook mensen die niet-student zijn kunnen divers wonen." En zo oordeelde een rechter in Gelderland dus ook: studenten worden onrechtmatig uitgesloten en gemeenten zouden studenten de energietoeslag wel moeten toekennen.

Toch houdt de gemeente Amsterdam vast aan het landelijke advies, dat sinds de rechterlijke uitspraak niet is veranderd. Jammer, vindt Swildens. "Amsterdam is een grote studentenstad. Je ziet dat steden als Delft en Utrecht al aan het keren zijn, maar Amsterdam maakt het zelfs onmogelijk voor studenten om online een aanvraag in te dienen."