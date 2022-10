Napoli-fans verzamelen zich in de stad: "Cruijff en Maradona kijken van boven mee"

"Forza Napoli", klonk het vandaag op verschillende plekken in het centrum. Ongeveer 2600 Napolitanen zijn in Amsterdam voor de Champions League wedstrijd vanavond tegen Ajax. Gek genoeg lijken ze allemaal vol vertrouwen over vanavond: "Dit is voor Ajax het slechtste moment ooit om tegen Napoli te spelen."

Marco Lombardi is verslaggever van Napoli 24 en is net klaar met de opname van de voorbeschouwing van vanavond. "Ik ben bang voor Bergwijn", vertelt hij. "Dat is absoluut de beste man van Ajax op dit moment. Maar we moeten ook uitkijken voor Klaassen met al zijn ervaring. Al vermoed ik niet dat hij in de basis zal starten. Ook de keepers Pasveer en Stekelenburg zijn erg in vorm."

De supporters die zich begin van de middag in de stad verzamelden hebben er vertrouwen in. "Napoli staat op de eerste plek in de Serie A en speelt al een tijd lang super goed", vertelt een Napolitaan. "Ajax moet echt uitkijken."

Voorafgaand aan de wedstrijd werd op social media door Ajax en Napoli stilgestaan bij twee clublegendes. "Maradonna blijft voor ons altijd de beste omdat we uit Napels komen. Maar Nummer 14 is waarschijnlijk de beste Europese speler van de wereld."

Napels is niet gevaarlijk

Dat Ajax fans heeft gewaarschuwd voor een onveilige situatie in Napels, en daarom geen Ajaxshirt te dragen daar, volgende week rond de uitwedstrijd snappen de Napolitanen die AT5 spreekt niet. "Ik ben het daar niet mee eens. Ook Liverpoolfans liepen gewoon in hun shirts, dat kan hier".