Stad NL V Rode boerenkool en gele courgettes uit Amsterdam: "Je kunt beter vragen, wat groeit er niet?"

Wijn uit West, fruit uit Oost en groenten uit Zuidoost; je kan van alles eten en drinken rechtstreeks uit de stad. Aflevering 1 van het nieuwe programma Amsterdam Springt op Groen draait om eten. We gaan langs bij een schooltuin waar kinderen druk bezig zijn met het verbouwen van groenten. Ook vertelt Angel Evers over de moestuinen van Bloei & Groei in Zuidoost. Daar heeft eten ook een sociale functie en brengt het buurtbewoners bij elkaar.

Amsterdam is één van de groenste steden ter wereld. Om kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met de natuur en groen zijn er dertien schooltuinen in de stad. Daar verbouwen scholieren zelf gewassen en krijgen ze les over gezond eten, lokale producten en de natuur zelf. In schooltuin Blijdenstijn in het Rembrandtpark groeit van alles volgens educatief medewerker Lucienne Niekoop. Van rode boerenkool tot gele courgettes. “Je kunt beter vragen: wat groeit er niet?" zegt ze lachend.

Schooltuin Blijdenstijn - AT5

Een schooltuinprogramma duurt het hele jaar. Op deze manier leren de kinderen over elk seizoen. "In het begin als ze hier komen is alles eng. De aarde is vies en alle beestjes zijn eng", vertelt Niekoop. "Maar op een gegeven moment gaan ze zich insmeren met aarde en dan weet je al: dit zit goed." Niekoop merkt dat kinderen steeds nieuwsgierig worden. "Je ziet ze al een beetje knabbelen aan de venkel", zegt ze al wijzend naar de groep. De kinderen maken het proces mee van zaadje tot een plant. Dan willen ze dat toch proeven. "Ik hoor vaak van ouders dat ze eerst helemaal geen groenten lusten, maar nu opeens wel", vertelt Niekoop trots.

Quote "Maar op een gegeven moment gaan de kinderen zich insmeren met aarde en dan weet je: dit zit goed" Lucienne niekoop - educatief medewerker

In het Nelson Mandelapark ligt tuin Hogevecht, een van de moestuinen van Bloei & Groei. Eerst was het initiatief opgericht om kwetsbare vrouwen een veilige omgeving te geven, vertelt assistent-tuincoach Angel Evers. "Nu hebben we ook buurtmoestuinen, zodat nog meer mensen er aan mee kunnen doen."

Assistent-tuincoach Angel Evers - AT5

Maar niet iedereen wil alleen met de handen in de aarde zitten vertelt Evers. Mensen die al langer in deze buurt wonen willen juist hun buren beter leren kennen. Door zo'n moestuin wordt deze gelegenheid gecreëerd. "De buurt wordt er mooier en groener van, maar ook de buren worden er mooier van", vertelt Evers lachend. Een moestuin is dus veel meer dan tuinieren vertelt Evers. "We gebruiken de tuin als een groen middel om andere dingen te kunnen bereiken." Vooral dat het mensen bij elkaar brengt, is belangrijk. "Iedereen is welkom bij de tuinen van Bloei & Groei. Of je nu komt voor tuinieren of een kopje koffie", sluit Evers af.