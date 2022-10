FC Volendam schorst van mishandeling verdachte Tayrell W.

FC Volendam heeft de 20-jarige voetballer Tayrell W. geschorst. Hij meldde zich dit weekend bij de politie nadat hij zich herkende op beelden die gemaakt waren na een zware mishandeling van een vrouw in een nachtclub in de Amstelstraat.

Volgens de club heeft hij aangegeven zich niet schuldig te hebben gemaakt 'aan enig strafbare handeling'. "FC Volendam heeft Tayrell Wouter met onmiddellijke ingang geschorst, in afwachting van de resultaten van het lopende politieonderzoek", schrijft de club.

De zware mishandeling en aanranding vond in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juli plaats. De vrouw werd in de nachtclub bij haar borst gepakt. Toen zij zich hiertegen wilde verdedigen en de man wilde wegduwen, werd ze aangevallen door een tweede man. Die pakte haar bij haar keel en sloeg haar meerdere keren tegen haar hoofd. Terwijl ze zich hiertegen probeerde te verdedigen, kreeg ze van beide mannen meerdere klappen.

In het ziekenhuis bleek dat ze een gebroken kies had en een loszittende voortand. Ook bleek haar kaak op drie plekken gebroken. Er moesten acht schroeven in haar kaak worden aangebracht en die moesten daar zes weken blijven zitten. Daardoor kon ze niet praten en alleen maar vloeibaar eten binnen krijgen.