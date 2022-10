Studio Jaxie over Ajax-Napoli vanaf 20:15 uur live op AT5

De derde wedstrijd in de Champions League is er eentje van levensbelang als het gaat om de eerste of tweede plek. Als Ajax Napoli verslaat is het nog volop in de race, maar bij een verlies komt een overwintering op het hoogste niveau danig in gevaar. En die Napolitanen, dat zijn geen pannenkoeken. Ze zijn dit seizoen nog ongeslagen en veegden thuis de vloer aan met Liverpool.