Tickets uitduel Napoli moeten bij Arena omgewisseld worden: sommige fans in de stress

Ajax heeft zojuist laten weten dat de procedure veranderd is. "Vanwege het niet nakomen van afspraken van Napoli met betrekking tot de kaartverstrekking en de onveilige situatie in Napels zal het omwisselproces noodgedwongen in Amsterdam bij de Johan Cruijff Arena plaatsvinden", meldt de club.

Niet mogelijk

Het omwisselen kan op vrijdag 7 oktober tussen 15:00 en 20:00 uur en zaterdag 8 oktober tussen 10:00 en 17:00 uur. "Het is niet mogelijk om buiten deze omwisselmomenten je kaart op te halen. Mocht je jouw kaart niet ophalen dan kan dit uitduel niet bezocht worden", waarschuwt Ajax.

Ook schrijft Ajax erbij dat de club nog in afwachting is van de kaarten die opgestuurd worden door Napoli. Er kunnen daardoor nog veranderingen ontstaan. Mocht dat gebeuren, dan zullen supporters daar nog over geinformeerd worden.

Niet lukt

Op Twitter laten verschillende Ajax-supporters weten dat het hen niet lukt om de kaarten deze week om te wisselen. Sommige zijn al in het buitenland. "We vliegen vrijdagochtend al die kant op en kunnen dus niet omwisselen in Amsterdam op vrijdag of zaterdag", schrijft een van hen. Ajax Fancare vraagt de fans om via een persoonlijk bericht contact op te nemen.

De wedstrijd Napoli - Ajax vindt op 12 oktober plaats. Supporters werd vanwege de veiligheidssituatie eerder al aangeraden om niet in Ajax-shirt door Napels te lopen.