Nog veel onduidelijk over miljoenen steun aan ondernemers en organisaties

Het is de gemeente nog niet gelukt om al met duidelijke criteria te komen over het pakket van 20 miljoen euro aan steun voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en maatschappelijke organisaties. De criteria worden de komende maanden uitgewerkt.

Na de presentatie van de begroting, op 22 september, zei wethouder Hester van Buren dat er na ongeveer twee weken duidelijk zou worden wie voor de miljoenen steun in aanmerking zou komen. Vandaag schrijft de wethouder dat ze 'nog niet de duidelijkheid over wie steun krijgt waar veel organisaties in de stad op hopen' kan geven.

Drie- tot vierduizend ondernemers

Wel is er iets meer duidelijk geworden over 'de doelstellingen en inzet' van het stadsbestuur bij de besteding van het geld. Volgens een 'eerste, zeer indicatieve, schatting' kunnen er met de helft van het steunfonds ongeveer drie- tot vierduizend ondernemers in de stad geholpen worden.

Deze groep kleine ondernemers wordt volgens Van Buren het hardst geraakt door de huidige energiecrisis en stijgende prijzen. Wel zijn er een aantal problemen. "De doelgroep is minder goed in beeld bij de gemeente dan maatschappelijke instellingen", stelt Van Buren. "Ondernemers zijn bovendien minder geneigd gebruik te maken van steunregelingen, omdat zij geen inzage willen geven in de financiële gegevens van hun onderneming.