Misdaad NL V Man urenlang gegijzeld, vastgebonden en beroofd na nepdate

Je denkt een date te hebben met een vrouw, maar aan het eind van de avond ben je vastgebonden, bedreigd, mishandeld en duizenden euro's kwijt. Het overkomt twee mannen los van elkaar, eind 2021. Een van hen wordt zelfs een hele nacht gegijzeld. Nog altijd is niet bekend wie de vrouw is die vermoedelijk als 'lokaas' diende, daarom deelt de politie nu in Bureau 020 beelden van haar.

Allebei de slachtoffers leren de vrouw online kennen en na wat berichtjes over en weer spreken ze met haar af. Bij een van de twee gebeurt dat in het Kraanhotel op het KNSM-eiland, op 27 november. De afspraakjes lijken in eerste instantie normaal te verlopen, totdat er ineens een groep mannen opduikt, allemaal rond de twintig jaar. In het ene geval zijn het er vier, bij het andere slachtoffer mogelijk zelfs zeven. De vrouw knijpt er op dat moment tussenuit. "In beide gevallen beleeft het slachtoffer zeer angstige momenten", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "Ze worden vastgebonden, bedreigd en mishandeld. Het slachtoffer bij wie dit in het Kraanhotel gebeurde werd zelfs een hele nacht door de mannen gegijzeld."

Wapen Ook stelen de mannen persoonlijke spullen van de slachtoffers en dwingen ze hen om hun bankgegevens af te staan. Met die gegevens worden daarna duizenden euro's opgenomen. Een van de twee mannen wordt bedreigd met een wapen. De vrouw met wie beide mannen een date dachten te hebben staat duidelijk op beeld als ze voor een van de afspraakjes nog even ergens naar binnen gaat. Ze vraagt er iets aan een baliemedewerker en loopt dan weer door. De slachtoffers omschrijven haar als een jonge vrouw van ongeveer 18 jaar oud. "Het is voor de slachtoffers een gebeurtenis die ze niet snel zullen vergeten", zegt De Vries. "Het moet dan ook een enorme impact op hun levens hebben gehad. Kent u de vrouw die vermoedelijk als lokaas diende of heeft u informatie over mogelijk andere betrokkenen bij deze zaak? Neem dan contact met ons op."

