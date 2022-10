Liveblog: gemeenteraad in debat over begroting 2023 tijdens Algemene Beschouwingen

GroenLinks vindt dat de rijkdom in het land en de stad eerlijker verdeeld moet worden, dat zei fractievoorzitter Zeeger Ernsting (GroenLinks) tijdens zijn bijdrage in de raad over de begroting van volgend jaar. Die noemde hij een "adequate vertaling" van het coalitieakkoord. In zijn betoog benoemde Ernsting ook de toespraak van de koning; die sprak over de grote opgaven voor Nederland, nu het onder meer op ecologisch gebied knelt.

"We kunnen in deze stad 15 procent van de landelijke woningbouwopgave kwijt. Maar daar horen ook voorzieningen bij, zoals bruggen", zei Ernsting. "Wij zijn niet perse voor een lagere bouwopgave. De wooncrisis is voor veel mensen een probleem. We moeten scherp aan de wind varen, ik ga niet zeggen dat we minder moeten gaan bouwen."

Tijdens de voorjaarsnota gaat het college voorstellen doen over welke geplande investeringen naar voren moeten worden geschoven, vanwege de financiële problemen. Ernsting wil daar nog niet op vooruitlopen, ondanks dat zijn partij in de coalitie zit. "Het college zit aan tafel bij de minister. Daar worden keuzes gemaakt over rijksbijdrages aan investeringen. Ik zou daar graag bij willen zitten, maar dat doe ik niet."

Verder blijft Ernsting, ondanks kritische vragen over onder meer de gevolgen voor het openbaar vervoer, achter de ambitie staan om in de hele stad de maximumsnelheid op 30 kilometer per uur te zetten. "Er moeten in deze stad minder verkeersslachtoffers vallen."

GroenLinks vroeg het college verder om meer inzicht over de ambitie van het college om ongelijk te investeren voor gelijke kansen. "Er is veel rijkdom in het land en onze stad, maar dat moet eerlijker verdeeld worden", aldus Ernsting.