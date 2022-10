Verbouwing Nederlandsche Bank jaar vertraagd: "Meer asbest dan we hadden kunnen voorzien"

De verbouwing van het gebouw van De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein heeft een flinke vertraging opgelopen van maar liefst een jaar. De verwachte einddatum is niet eind 2023, maar een jaar later. De oorzaak is een grote hoeveelheid asbest, die is gevonden in de kozijnen van het gebouw waardoor deze niet hergebruikt kunnen worden.

De ronde toren is inmiddels zorgvuldig afgebouwd, omdat het doel vanaf het begin was deze elders in de stad her te gebruiken. In samenwerking met Cordaan is er een nieuwe plek voor gevonden in Noord en zal het gaan dienen als verzorgingshuis. Het hoofdgebouw, dat nog fier overeind staat, heeft inmiddels al de nodige ingrepen gehad.

Alleen tijdens deze werkzaamheden werd een onaangename hoeveelheid asbest ontdekt. Het proces is daarom een jaar vertraagd. "De reden is dat we heel veel asbest zijn tegengekomen in het pand", aldus Van Leuken. "Veel meer dan we hadden kunnen voorzien. We hadden gehoopt de gevel te kunnen hergebruiken, maar door de aangetroffen asbest is dat niet mogelijk, die moet helemaal vervangen worden en dat leidt tot fors langere bouwtijd."

Toch is er nog altijd plek voor optimisme. Zeker als het gaat om de plannen met de kade. "Hier komt een zonnig terras aan de zuidzijde van ons pand, aan de Singel", legt Van Leuken uit. "Een kade van 60 meter die toegankelijk wordt voor alle Amsterdammers en Nederlanders. En wat bijzonder is, is dat de kades in Amsterdam normaal 2 of 3 meter hoog zijn, dus boven het water. Het is ons gelukt om die kade te mogen verlagen waarmee we dus echt aan het water straks een plek hebben om te zitten."