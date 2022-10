Gaasperdammertunnel twee nachten op rij deels dicht

De Gaasperdammertunnel in Zuidoost is zowel vannacht als morgennacht deels gesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. De tunnelbuis richting knooppunt Holendrecht ging om 22.00 uur vanavond dicht.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A1/A10/A2 en A4. Verkeer in Zuidoost wordt via verschillende routes en borden omgeleid naar de A1 en de A2.

Morgen om 5.00 uur gaat de tunnelbuis open. Om 22.00 uur gaat de tunnelbuis richting knooppunt Diemen vervolgens dicht.

In en om de tunnel wordt gewerkt aan de verlichting, de ventilatoren en de vluchtdeuren. Ook worden de camera's schoongemaakt.