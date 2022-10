Strenge regels voor Ajaxfans in Napels: op de foto, uren wachten, geen aanstekers en riemen

Ajacieden die het duel tussen Napoli en Ajax in Napels gaan bezoeken krijgen te maken met flink wat regels van de lokale autoriteiten. De supporters worden gefotografeerd met hun ID, mogen geen aanstekers of riemen met grote gespen mee het stadion in nemen en alcohol wordt niet verkocht. Dat laatste is overigens wel in meer stadions zo. Ook mogen de eerste supporters pas een uur na de wedstrijd het stadion verlaten. Dat allemaal voor de veiligheid.