Dode door misdrijf in woning binnenstad, slachtoffer vermoedelijk vermiste Jane Johnsen

De politie heeft tijdens een doorzoeking van een woning aan de Jonge Roelensteeg in het centrum een lichaam aangetroffen. Onderzoek moet definitief bewijzen of het het lichaam van de 65-jarige vermiste Jane Johnsen is, maar de politie heeft wel het vermoeden dat het om haar gaat. Ze is om het leven gekomen door een misdrijf.

Woensdag heeft de politie een 53-jarige man zonder vast woonadres aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Jane Johnsen, hij wordt ook verdacht van de betrokkenheid bij de dood van de gevonden persoon.

Eerder vandaag liet de politie weten zich ernstig zorgen te maken over de vermiste Johnsen. De Amsterdamse was vermoedelijk rond 10 september voor het laatst gezien en de politie ging er al vanuit dat ze mogelijk om het leven is gebracht door een misdrijf. Ze lieten weten dat Johnsen waarschijnlijk in de omgeving van haar woning aan de Jonge Roelensteeg was.

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) zet haar onderzoek voort in de zaak en komt graag in contact met mensen die Johnsen de laatste weken nog hebben gezien, die haar kennen en/of mogelijk andere informatie hebben die voor het onderzoek van belang kan zijn.