Buurt komt in actie en krijgt 2500 vierkante meter extra groen op de Piet Heinkade

De Piet Heinkade is voor het einde van het jaar zo'n 2500 extra vierkante meter aan groen rijker. Nadat buurtbewoners een paar jaar geleden brieven stuurden aan de gemeente, waarin zij benadrukten dat het er kaal, stenig en enorm warm wordt in de zomer, besloot het stadsdeel Oost dat het tijd werd voor flink wat extra groen. De eerste stenen zijn uit de straat gewipt.

Vanaf Huys Europa tot de kruising met de Oostelijke Handelskade worden groenvakken met struiken, bloemen en perken aangelegd. Een aantal buurtbewoners die een paar jaar geleden begon met het schrijven van brieven aan de gemeente over het gebrek aan groen, heeft nu samen met de gemeente het ontwerp gemaakt voor de vergroening."We zijn echt dolblij", zegt buurtbewoner Siep de Haan. "We noemen het de groene loper. Zo ver je kan kijken wordt er straks extra groen geplant."

Volgens De Haan is het ook niet meer dan noodzakelijk dat er extra groen bijkomt in de stenige straat. "We voelen ons als bewoners van de Piet Heinkade soms een beetje het afvoerputje. We hebben namelijk ook alle treinen die hier voorbij denderen. En vanwege de plannen voor de autoluwe binnenstad moet al het verkeer ook langs de Piet Heinkade", vertelt hij. Een andere bewoner voegt toe: "Het is hier wel heel erg veel beton. Je krijgt van de seizoenen eigenlijk maar heel weinig mee."

Stadsdeelvoorzitter Rick Vermin wil van Oost het groenste stadsdeel van de stad maken en is blij met de plannen. "Ik snap dat bewoners zorgen hebben over de leefbaarheid in de straat omdat het zo druk is. Ik denk dat dit een mooie aanzet is om dat te verbeteren", vertelt hij.