Man bedreigd met vuurwapen en mishandeld tijdens straatroof in Noord

Op het Buikslotermeerplein in Noord is een 21-jarige man beroofd van zijn horloge door twee daders. Hij werd onder andere bedreigd met een vuurwapen en mishandeld, het slachtoffer liep daarbij lichte verwondingen op.

De straatroof gebeurde op woensdagavond rond 23.30 uur. De 21-jarige man kwam van de bioscoop met een vriend. Bij de parkeerplaats vlak bij de bioscoop werd het tweetal belaagd door de daders, zij droegen donkere kleding en hadden een bivakmuts op.

Eén van de daders bedreigde de man met het horloge met een vuurwapen en zou ook hebben geschoten. Daarna zou de man ook nog zijn mishandeld. Volgens de politie stond het slachtoffer uit angst zijn "kostbare horloge" af, waarna het duo vlucht in de richting van het Loenermark.

De recherche is op zoek naar getuigen die meer weten over de straatroof. Ook komen zij graag in contact met bioscoopbezoekers en mensen die op de parkeerplaats waren en iets verdachts hebben gezien.