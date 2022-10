Zonnig weekend voor de boeg

Vandaag zijn er zonnige perioden en is er in het noordwesten van het land nog kans op een bui. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 18 graden. Later in de avond en komende nacht trekt een regengebied over het land.

Zodra dat regengebied is overgetrokken, klaart het op. Zaterdagochtend is het op veel plaatsen flink zonnig. Rond Amsterdam blijft het de rest van de dag volgens de meteorologen van Weeronline droog en zonnig. Het kwik komt uit op een graad of 16, wat een gebruikelijke middagtemperatuur is voor begin oktober.

Ook na het weekend grotendeels droog

Zondag wordt een mooie herfstdag die zich goed leent voor een wandeling door het bos of het park. In de vroege ochtend is het fris, maar gedurende de ochtend warmt de zon de lucht op. In de middag blijft het zonnig met hier en daar sluierwolken. Het kwik stijgt tot een graad of 18, waarmee het iets warmer wordt dan zaterdag.

Ook na het weekend blijft het grotendeels droog met in grote delen van het land maxima van 16 tot 17 graden en regelmatig zon. Na woensdag wordt het waarschijnlijk wat meer wisselvallig.