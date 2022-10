De Amsterdam Marathon komt er weer aan: ''Veel straten afgesloten''

De TCS Amsterdam Marathon wordt aanstaande zondag weer gehouden in de stad. Het ruim 42 kilometer lange parcours loopt voor een groot deel door de stad. Dit betekent dat veel straten vanaf 's ochtends 07.00 uur worden afgesloten. Om welke straten het gaat en wat er logistiek bij zo'n groot evenement komt kijken, legt Nienke Slobbe, organisatie TCS Amsterdam Marathon, uit in Het Verkeer.

Het organiseren van de TCS Amsterdam Marathon is een flinke logistieke operatie, volgens Nienke Slobbe. De route van de marathon is maar liefst 42 kilometer en 195 meter lang en loopt dwars door de stad. "We zetten rond de 11.000 hekken op het parcours. Hebben rond de 600 verkeersregelaars en tussen de 200 en 300 vrijwilligers om het zo goed mogelijk neer te zetten. Maar natuurlijk ook voor een goede bereikbaarheid voor alle Amsterdammers."

Rust in de stad

De meningen van voorbijgangers over de verkeershinder zijn verdeeld.

"Er zijn toch nog genoeg andere wegen om als sluiproute te nemen?", vertelt iemand laconiek.

"Ik vind het minder", reageert weer een andere voorbijganger. "Maar je moet een offertje brengen. Het is maar één keer per jaar."

"Ik vind het fantastisch want dan is er rust in de stad. Iedereen is aan het sporten en iets goeds aan het doen voor zijn lijf en de community. Dat is belangrijk", zegt een sportliefhebber.