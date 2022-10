Vier Amsterdammers staan morgenavond in de ring voor Glory

Badr Hari, Tiffany van Soest, Tyjani Beztati en Levi Rigters staan morgenavond in de ring op het kickboksevenement Glory. De vier Amsterdammers, waarvan er twee hun wereldtitel moeten verdedigen, hebben er zin in.

Badr Hari neemt het op tegen Alistair Overeem in een derde en beslissend gevecht. De twee hebben eerder in de ring gestaan. In 2008 won Overeem van Hari op knock-out in de eerste ronde, waarna Badr Hari hem uitdaagde voor een revanche. Die kwam er een jaar later. Toen beloofde Hari dat Overeem het tijdens de tweede partij 'niet langer zou volhouden dan één ronde in de ring'. En die belofte maakte Badr Hari uiteindelijk waar. Nu, 13 jaar later, vechten de twee vechtsportlegendes het voor de laatste keer uit.

Van Soest

Tiffany van Soest, wereldkampioen bij Glory, is ook gekomen om te winnen van haar Franse tegenstander Sarah Moussaddak. "Ik voel mij zowel mentaal als lichamelijk goed. Als het publiek op zijn luidst is en de lampen op zijn felst, presteer ik het best", zegt Tiffany.