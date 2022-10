Overval op winkel aan Waterlooplein

Een winkel aan het Waterlooplein is vanavond overvallen. Het lijkt erop dat de overvaller geen buit heeft kunnen maken.

De overvaller kwam rond 20.50 uur de zaak in lopen. Hij bedreigde de medewerker die achter de kassa stond vervolgens met een wapen.

"De medewerker was zo ontzettend in shock dat hij geen signalement heeft kunnen geven van de overvaller", vertelt een politiewoordvoerder. "En dat kan ik me ook goed voorstellen."

Bij de overval is niemand gewond geraakt. De dader is nog voortvluchtig.