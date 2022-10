Ook ongeboren baby krijgt roetdeeltjes binnen: "In Amsterdam ben je slechter af"

Ook in de organen van ongeboren baby's zijn roetdeeltjes terug te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Hasselt en Aberdeen. Slecht nieuws voor Amsterdam, waar bovengemiddeld veel roet in de lucht zit: "Normaal gesproken is iemand uit Amsterdam slechter af dan iemand die op Schiermonnikoog zit."

Dat het schade aanlevert bij ongeboren baby's, is op zich al langer bekend, zegt Saskia van der Zee, specialist op het gebied van luchtverontreiniging bij de GGD. "We weten bijvoorbeeld dat baby's in vervuilde gebieden een lager geboortegewicht hebben en dat vroeggeboortes hier vaker voorkomen. Een verklaring daarvoor hadden we alleen niet. Met dit onderzoek is dat er nu wel. Roetdeeltjes die zwangere vrouwen inademen, komen via het vruchtwater bij de baby terecht."

Amsterdam zitten er, vergeleken met andere plekken in Nederland, veel roetdeeltjes in de lucht. "Het zijn ultrafijne stofdeeltjes die vrijkomen bij verbrandingsprocessen. Vooral door wegverkeer komt er veel roet in de lucht. En Amsterdam is een grote, bedrijvige stad waar veel auto's rijden."

Schadelijk

Of Amsterdam daarmee een ongezonde plek voor baby's is? "Dat heeft met meerdere factoren te maken", zegt Van der Zee. "Er zijn natuurlijk ook een hele hoop andere dingen die een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld het rookgedrag van de moeder of sociaaleconomische factoren. Maar normaal gesproken is iemand uit Amsterdam slechter af dan iemand die op Schiermonninkoog zit."

Niet alleen voor baby's zijn de roetdeeltjes schadelijk. "Luchtverontreiniging heeft tijdens je hele levensloop invloed. Zo hebben kinderen in vervuilde gebieden hebben meer kans om astma te krijgen en lopen ouderen een grotere kans op hart- en vaatziekten."

Maatregelen

Wel heeft Van der Zee er veel vertrouwen in de luchtkwaliteit de komende jaren sterk verbetert. "Er gebeurt in Amsterdam heel erg veel. De stad is super ambitieus en je ziet nu al dat de luchtkwaliteit elk jaar verbetert. Ook landelijk en Europees worden er maatregelen genomen om de uitstoot van het wegverkeer te beperken. Tegelijkertijd zijn we er nog niet, want de normen die de WHO hanteert worden ook steeds strenger. Uiteindelijk willen we met zijn allen echt schone lucht in kunnen ademen."